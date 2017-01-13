В Грузии запретили сделки купли-продажи товаров и услуг в инвалюте

13.01.2017 22:48 Власти Грузии ввели запрет на совершение гражданами и юрлицами сделок купли-продажи товаров и услуг в иностранной валюте с целью стабилизации ситуации на финансовом рынке страны.



Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в пятницу подписал пакет соответствующих законов, сообщила экономический советник президента Майя Микеладзе на брифинге в пятницу.



"Мы детально рассмотрели эти документы, они, в первую очередь, касаются политики дедоларизации", - сказала она.



Указание цен в национальной валюте - лари - при совершении сделок, а также в рекламе теперь будет обязательным на всей территории страны. В случае нарушения новых требований физические лица будут оштрафованы на 500 лари, юридические лица - на 2 тыс. лари, а в случае повторного нарушения - на 1 тыс. и 5 тыс. лари соответственно.



Как сообщалось, в рамках комплексного плана по стабилизации финансового рынка, с 17 января 2017 года в Грузии будет введен также механизм по льготному переводу в лари ипотечных кредитов, взятых физическими лицами в долларах США под залог имущества до 1 января 2015 года в размере, эквивалентном не более 100 тыс. лари. Перевод кредитов в нацвалюту будет осуществляться по курсу на 0,2 лари ниже официального обменного курса.



Курс грузинской национальной валюты после падения на 32,4% по отношению к доллару США в 2015 году к лету 2016 года укрепился, но с начала ноября снова начал резкое снижение, побив несколько антирекордов.



Официальный курс на начало 2017 года составлял 2,6468 лари/$1, на 13 января он установлен на уровне 2,7372 лари/$1.















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