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В Грузии изъято 14 кг марихуаны, гашиш и психотропы


24.07.2026   12:23


Сотрудники Департамента центральной криминальной полиции МВД Грузии задержали трех человек по обвинению в незаконном приобретении, хранении и содействии сбыту наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

По данным следствия, задержанные были причастны к преступной схеме по бесконтактному сбыту наркотиков. Они распространяли вещества через различные интернет-приложения и социальные сети, оставляя «закладки» для клиентов в заранее определенных локациях.

В ходе личных обысков, досмотра жилых домов подозреваемых, а также мест закладок правоохранители изъяли крупные партии наркотиков, подготовленных к реализации: до 14 килограммов высушенной марихуаны, по 1 килограмму гашиша и психоактивных веществ, метадон, а также упаковочные материалы и инвентарь для фасовки.

Одного из фигурантов разоблачили в ходе специальной операции: полиция перехватила и подменила пришедшую на его имя почтовую посылку с крупной партией наркотиков.

Расследование ведется по статьям 260 и 260-4 УК Грузии. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.


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