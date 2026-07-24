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Нике Капанадзе будет назначена психиатрическая экспертиза
24.07.2026 13:10
Даже если я не буду ходатайствовать о проведении экспертизы по подобным преступлениям, сторона обвинения в целях собственной перестраховки сама назначает психиатрическую экспертизу, поэтому она будет проведена в любом случае, — заявил «Интерпрессньюс» адвокат задержанного по делу об убийстве на Вере Ники Капанадзе Ираклий Абсандзе.
По словам адвоката, он пока не встречался со своим подзащитным и не знает его позиции по данному делу.
«Я пока не встречался с Никой, не знаю ни его позиции, ни материалов дела.
В течение дня, вероятно, состоится предъявление обвинения, после этого я там с ним увижусь и поговорю.
Я также ничего не знаю о состоянии его здоровья. Не знаю и этого [о состоянии психического здоровья]. Даже если я не буду ходатайствовать о проведении экспертизы по подобным преступлениям, сторона обвинения в целях собственной перестраховки сама назначает психиатрическую экспертизу, поэтому она будет проведена в любом случае», — заявил адвокат.
Напомним, 22 июля на Вере, по адресу улица Шанидзе, 31, поздно ночью в результате стрельбы из огнестрельного оружия, принадлежащего Нике Капанадзе, были ранены четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних. Один из них — 17-летний Николоз Гунашвили — скончался в клинике. По данному факту правоохранители задержали 42-летнего Нику Капанадзе в принадлежащей ему гостинице. По имеющейся информации, задержанный ранее был судим. Кроме того, в отношении него был вынесен ограничительный ордер по делу его матери Додо Одишария. Также мать Капанадзе заявляет о его проблемах с психическим здоровьем. Что касается произошедшего, первоначально между матерью задержанного Ники Капанадзе и пострадавшими произошла словесная перепалка. В частности, женщина сделала замечание молодым людям, вышедшим из кафе, автомобиль которых был припаркован перед домом задержанного. По имеющейся информации, именно после этого задержанный открыл стрельбу. Из четырех человек, находившихся в автомобиле марки Alfa Romeo, трое получили ранения от выстрелов из огнестрельного оружия, водитель не пострадал. Что касается четвертого пострадавшего, он передвигался на такси, когда в него попала выпущенная пуля.
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