Иностранцев возьмут под полный учет: с 2026 года заработает новый государственный реестр

24.07.2026 12:24





Власти Грузии готовятся запустить масштабную систему учета иностранных граждан. С 1 сентября 2026 года в стране начнет работать Единый реестр иностранцев — централизованная государственная база, в которой будут собраны сведения обо всех иностранцах, находящихся на территории страны. Такое решение предусмотрено поправками в закон «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства».



На первый взгляд может показаться, что речь идет лишь об очередной технической реформе. Однако на практике изменения окажутся куда более заметными. Государство получит единый источник информации о каждом иностранном гражданине: когда человек въехал в страну, на каком основании находится здесь, зарегистрирован ли он, каким правовым статусом обладает и какими государственными услугами пользуется. Сейчас подобные данные могут храниться в разных ведомствах, а после запуска реестра вся информация будет объединена в одной системе.



В правительстве объясняют необходимость нововведения борьбой с нелегальной миграцией и повышением эффективности государственного контроля. По сути, власти хотят создать систему, которая позволит быстрее выявлять нарушения миграционного законодательства, отслеживать изменения статуса иностранцев и оперативнее обмениваться данными между государственными структурами.



При этом новый реестр сам по себе не означает запрета на въезд, отмены безвизового режима или автоматического ужесточения правил для иностранцев. Тем не менее это еще один шаг к усилению государственного контроля за миграционными процессами. Для туристов большинство процедур, скорее всего, останется привычным, а вот для тех, кто живет, работает, учится или ведет бизнес в стране, взаимодействие с государственными органами станет более прозрачным и цифровизированным.



Подобные системы сегодня появляются во многих государствах. Рост международной миграции заставляет власти искать способы быстрее получать информацию о пребывании иностранных граждан и эффективнее контролировать соблюдение законодательства.







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