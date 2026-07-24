Гегелия: Санкции в отношении завода в Кулеви являются крайне тяжелым политическим сигналом и приговором режиму „Грузинской мечты“

24.07.2026 13:10





Евросоюз сегодня уже официально заявил, что завод в Кулеви является частью российской военной экономики, и открыто разоблачил официальную ложь Кобахидзе! Санкционирование Кулевского завода является крайне тяжелым политическим сигналом и приговором режиму «Грузинской мечты», — заявил сегодня на брифинге член «Лело — Сильная Грузия» Григол Гегелия.



По его словам, это вопрос международной репутации Грузии, европейского курса и национальных интересов.



«Введение Евросоюзом санкций против завода в Кулеви является крайне тяжелым политическим сигналом и приговором режиму «Грузинской мечты». Это первый случай, когда санкции в отношении грузинской структуры вводит не отдельное европейское государство, а весь Евросоюз. Это печальный и черный момент в нашей истории. Это ситуация, в которой наша страна никогда не должна была оказаться. Это не вопрос одной компании или одного завода. Это вопрос международной репутации Грузии, европейского курса и национальных интересов.



Когда стратегическая инфраструктура Грузии попадает в повестку санкций Евросоюза, это означает, что Грузия официально рассматривается как часть российской военной экономики!



16 марта Ираклий Кобахидзе заявлял, что «Кулевский порт, завод и терминал не используются для обхода санкций». Несмотря на то, что тогда порт был исключен из санкционного списка, мы видим, что спустя четыре месяца после этого заявления под санкции попал завод, который [цитирую] «занимается торговлей и переработкой российской нефти». Таким образом, Евросоюз сегодня уже официально заявил, что Кулевский завод является частью российской военной экономики, и открыто разоблачил официальную ложь Кобахидзе!



Этим вновь нанесен ущерб репутации Грузии как надежного и ценного транзитного хаба, что еще больше ослабляет наш транзитный потенциал и создает серьезную угрозу экономическим интересам нашей страны.



Разумеется, когда стратегическая инфраструктура государства-кандидата оказывается под санкционным режимом, это означает, что статус кандидата полностью и окончательно лишился политического содержания и цели. Как Грузия оказалась в таком положении? Как произошло, что сегодня в регионе именно некогда самое прозападное государство подозревается в укрывательстве российской нефти и криптоплатформ? Это главный вопрос, который сегодня должен задать себе каждый грузин.



При нормальной власти Грузия не должна была прийти ни к такому постыдному политическому моменту, ни к такому тяжелому экономическому риску.



Грузия должна быть для Европы надежным партнером, сильной транзитной страной и государством, стратегическая инфраструктура которого не рассматривается в контексте международных санкций, а воспринимается как безопасные ворота, соединяющие через Анаклию континенты Европы и Азии. Именно поэтому мы должны завершить существование режима, который постоянно ассоциируется с международным позором, бедностью, оттоком грузин из страны и отсутствием перспектив», — заявил Гегелия.





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