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На юге Грузии начали расчистку после крупного оползня: ущерб оценит специальная комиссия
24.07.2026 12:23
В селе Гомаро Адигенского муниципалитета, где вечером 23 июля после сильных дождей сошел крупный оползень, с утра возобновились работы по ликвидации последствий стихии с привлечением тяжелой техники.
Как сообщил мэр Адигенского муниципалитета Гоча Кимадзе Первому каналу, к настоящему времени уже расчищена проезжая часть автомобильной дороги. По его словам, на место должны прибыть гидрологи, геологи и специалисты по строительству, которые оценят причины произошедшего и определят меры для предотвращения оползневых процессов в будущем.
Размер установит специальная комиссия при мэрии.
По данным местных властей, от обильных осадков пострадали сразу три села муниципалитета — Гомаро, Квемо Энтели и Шока.
В Гомаро повреждены два жилых дома и дорожная инфраструктура. В селе Квемо Энтели стихия нанесла ущерб сельскохозяйственным угодьям, а в Шока повреждены как сельхозугодья, так и дороги.
Местные жители отмечают, что оползень в Гомаро уже происходил в 2025 году, однако нынешняя стихия оказалась значительно масштабнее.
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