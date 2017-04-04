Adjara Group запустила в Грузии авиатакси

04.04.2017 20:40 Компания Adjara group hospitality запустила авиатакси Aviator для внутренних и международных перевозок.



Новый самолет Beechcraft King Air® C90GTx совершает полеты из международного аэропорта Тбилиси во все аэропорты Грузии и Кавказского региона, включая аэропорты Еревана, Баку, Трабзона, Стамбула и других городов. В дальнейшем компания планирует расширение парка самолетов.



Самолет рассчитан на пятерых пассажиров и оснащен современным оборудованием. Во время полета будут обеспечены безопасность пассажиров и комфорт, отвечающий всем требованиям бизнес-класса.



«Adjara Group Hospitality» (аджарская группа гостеприимства) крупнейшая и самая быстрорастущая компания в гостиничном секторе Грузии — как в количественном, так и в качественном выражении. С самого начала компания стремилась установить ведущие стандарты промышленности за счет ускоренного роста, мотивации сотрудников и динамичного развития.



«Adjara Group Hospitality» в настоящее время владеет и управляет тремя гостиницами в Грузии: 4* бизнес-отель в центре Тбилиси – «Holiday Inn Tbilisi» (270 номеров), высококлассный дизайн-отель – «Rooms Hotel Tbilisi» (140 номеров), и горный дизайн-пансионат – «Rooms Hotel Kazbegi» (156 номеров), обеспечивающие в общей сложности 600 рабочих мест. Помимо владения отелями, компания специализируется на прогрессивных и высокоэффективных методах управления в рамках отрасли с помощью своего опытного и высокорейтингового персонала.



«Adjara Group Hospitality» вышла на местный рынок в 2010 году, представив отель «Holiday Inn Tbilisi» с 270 номерами, что является наибольшим в стране количеством комнат, имеющихся в одном отеле. Наряду с успешным управлением международным гостиничным брендом, компания разработала уникальный грузинский бренд «Rooms Hotel», уже ставший членом Design Hotels™, проявив большой потенциал роста также за рубежом. Помимо отелей, «Adjara Group Hospitality» также владеет компанией по организации выездных мероприятий – «Limitless Hospitality» (безграничное гостеприимство), которая предоставляет услуги по организации выездных мероприятий в Грузии для малых и больших групп, конференций и других мероприятий.



Великолепная репутация успешного руководства обеспечивает «Adjara Group Hospitality» солидное финансовое положение и отличные деловые отношения с крупнейшими местными и международными финансовыми институтами.



Компания нацелена на дальнейшую диверсификацию и расширение, чтобы идти в ногу с устойчивым развитием гостиничного сектора Грузии. «Adjara Group Hospitality» планирует открыть и управлять «Crowne Plaza Batumi» (курортный отель с 170 номерами) в четвертом квартале 2016 года, и открыть «InterContinental Tbilisi» (с 250 номерами) во втором квартале 2016 года.



Главный исполнительный директор компании : Валерий Чехерия.















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