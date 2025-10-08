Урсула фон дер Ляйен: Против Евросоюза осуществляется последовательная политика эскалации,

08.10.2025 15:14





В нашем небе происходит нечто новое и опасное. В течение каких-то последних недель истребители МиГ нарушили воздушное пространство Эстонии, а дроны летают над критическими объектами Бельгии, Польши, Румынии, Дании и Германии, - указанное заявление в своем выступлении в Европейском парламенте сделала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.



По ее словам, это «часть выражающего обеспокоенность образца растущих угроз».



«Это не случайное притеснение. Это последовательная политика эскалации, целью которой является беспокойство наших граждан, испытание нас на прочность, разделение нашего союза и ослабление поддержки Украины. Настало время, назвать все своими именами. Это – гибридная война, и мы должны очень серьезно подходить к этому», - отметила президент Европейской комиссии.



По ее словам, Европа должна ответить на эти действия и не должна избегать ответственности.



«Те, кто еще сомневаются, посмотрите, что происходит? Один инцидент может быть ошибкой. Второй - совпадением. Но третий, пятый, десятый? Это целенаправленная кампания «серой зоны» против Европы. Европа должна ответить. Мы должны расследовать каждый инцидент и не должны уклоняться от возложения ответственности, так как должен быть защищен и находиться в безопасности каждый квадратный сантиметр нашей территорий. Россия хочет посеять раскол. Мы же должны ответить нашим единством», - отметила фон дер Ляйен.



Вместе с тем, по ее словам, Евросоюз не только должен ответить на действия России, но и остановить их.



«Мы не только должны ответить, но и остановить эти действия, так как, если мы будем колебаться, серая зона только расширится», - отметила президент Европейской комиссии.



Она также добавила, что необходима «стена дронов», что и станет «ответом на реальность современной войны».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





