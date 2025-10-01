МАГАТЭ подтвердило информацию об осложнении ситуации на Запорожской АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтверждает информацию о том, что ситуация на Запорожской атомной электростанции осложняется.



Об этом сообщило министерство энергетики Украины.



Известно, что уже десять дней Запорожская АЭС работает исключительно на резервных генераторах. По данным министерства, имеющегося запаса топлива хватит ещё на 10 дней работы генераторов.



Директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано заявил, что ситуация остаётся нестабильной, поскольку в случае полного отключения резервных систем существует риск расплавления ядерного топлива.



Для справки, ранее президент Украины в видеообращении сообщил о тревожной ситуации на Запорожской атомной электростанции.





