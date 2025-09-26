Зеленский: В Украину вторглис предположительно венгерские разведывательные дроны

Предположительно, в воздушное пространство Украины вторглись венгерские разведывательные дроны, - об этом в социальной сети пишет президент Украины Владимир Зеленский.



«Главнокомандующий проинформировал меня и о недавних инцидентах с дронами на украино-венгерской границе. Украинские военные зафиксировали вторжение разведывательных дронов в наше воздушное пространство, и это, предположительно, венгерские дроны.



Предварительно, они проводили разведку промышленного потенциала в приграничных районах. Я поручил проверить все существующие данные и немедленно предоставить информацию по всем зафиксированным фактам,» – пишет Зеленский.





