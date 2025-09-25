Черкесскую журналистку обвинили по статье об участии в экстремистской организации

Живущая в Грузии журналистка Circassian Media Лариса Тупцокова сообщила о возбуждении в отношении нее уголовного дела об участии в экстремистской организации. Ранее в редакции рассказывали о попытках с помощью фейкового сайта связать их с "Черкесским культурным центром" – последний объявлен в России экстремистским.



О возбуждении уголовного дела Тупцокова рассказала на своей странице в Facebook.



"На данный момент нет никакой дополнительной информации – мне не сообщили деталей, а в открытых источниках ничего найти не удалось. Моя деятельность всегда была прозрачной и законной. К сожалению, трудно говорить о законе там, где возбуждают уголовные дела лишь за открытое выражение собственного мнения", – написала она.



В августе на ГТРК "Адыгея" вышел сюжет, в котором рассказывалось о "связанных с иностранными организациями" деятелях черкесской диаспоры за рубежом – их обвиняли в распространении "чудовищных антинародных нарративов". В частности, в ролике упоминалась сотрудничащая с Circassian Media Тупцокова, а само издание называлось проектом структурного подразделения Минкультуры Грузии "Черкесского культурного центра".



Позже неизвестные создали фейковую страницу "Черкесского культурного центра", где авторов Circassian Media представили как его научных сотрудников. Минюст РФ еще летом 2024 года включил этот центр в несуществующее "Антироссийское сепаратистское движение", признанное Верховным судом экстремистской организацией.



В Кабардино-Балкарии не менее восьми человек задержали и арестовали по статье об участии в несанкционированном мероприятии и перекрытии дорог. 21 мая они вышли на акции памяти жертв Кавказской войны в Нальчике.

Верховная Рада Украины признала факт геноцида черкесского народа Российской империей в годы Кавказской войны 1763-1864 годов. Депутаты осудили действия империи и выразили солидарность с жертвами массового уничтожения черкесов и насильного изгнания с исторической родины. Таким образом, было признано право черкесов на "репатриацию и самоопределение".





