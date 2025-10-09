МВД Грузии объявило о задержании еще 12 участников беспорядков в Тбилиси 4 октября

09.10.2025 00:08





Полиция задержала еще 12 участников протестных беспорядков, произошедших в Тбилиси 4 октября параллельно муниципальным выборам. Об этом на брифинге во вторник сообщил замглавы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе.



«Установлено, что 4 октября задержанные совместно с организаторами митинга сломали ограждение президентского дворца на Атонели и попытались проникнуть во дворец», – заявил он.



Задержанные проходят по делу, которое расследуется по четырем статьям УК – 317, 222, 225 и 187. Они подразумевают призывы к свержению власти, блокирование или захват объектов особого значения, руководство или участии в групповом насилии или массовых беспорядках и причинении ущерба или уничтожении чужого имущества.



Общее число задержанных в рамках дела достигло 35. По словам Дарахвелидзе, трое участников беспорядков разыскиваются.



4 октября параллельно бойкотируемым оппозицией местным выборам в Тбилиси прошла протестная акция с заявленной целью «мирной революции». По призыву организаторов с проспекта Руставели часть демонстрантов направилась на улицу Атонели, где попытались прорваться в президентскую резиденцию. Полиция оттеснила протестующих. Столкновения продолжались еще несколько часов.



В тот же день полиция задержала пятерых оппозиционных политиков, которые выступали организаторами протестной акции. Это Муртаз Зоделава, Паата Бурчуладзе, Ираклий Надирадзе, Лаша Беридзе и Паата Манджгаладзе. Им вменяют призывы к свержению власти и организацию группового насилия. Им грозит до 9 лет лишения свободы.



Другим 18 задержанным вменяют попытку захвата объекта особого значения, а также в участие в групповом насилии.





