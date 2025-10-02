Московский суд заочно арестовал журналисток «Дождя» Екатерину Котрикадзе и Валерию Ратникову

02.10.2025 12:29





Головинский суд Москвы заочно арестовал заместителя главного редактора и журналистку телеканала «Дождь» Екатерину Котрикадзе и Валерию Ратникову. Они обвиняются в распространении фейков об армии и нарушении требований к иностранным агентам.



В сентябре их объявили в розыск. Аналогичное уголовное дело завели в отношении мужа Котрикадзе, главного редактора «Дождя» Тихона Дзядко.



Журналисты канала после начала полномасштабной войны вынуждены были покинуть Россию, его редакция сейчас находится в Амстердаме.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





