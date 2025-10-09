Армения отказалась выдать гражданина Грузии Гиоргия Кинояна России

09.10.2025 00:10





Гражданин Грузии Гиорги Киноян, который ездил в Украину на первом этапе полномасштабного вторжения России, и был задержан 3 сентября в Армении, освобожден. Об этом сообщает дипломат, председатель Армянской общинной платформы Грузии, Гиорги Тумасян:



"Армения отказалась выдать его России, так как «это представляло бы для него угрозу».



Большое спасибо властям Армении и выдающимся правозащитникам — Helsinki Citizens’ Assembly-Vanadzor, Артуру Сакунц и Ани Чатинян.



Ожидаем, что такое же решение будет принято и в отношении второго грузина, Вано Сабашвили, задержанного по запросу России в Армении.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





