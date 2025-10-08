Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Для подтверждения принадлежности гробницы Ашоту Курапалату необходимы дополнительные исследования


08.10.2025   21:50


Как сообщает Национальное агентство по охране культурного наследия Грузии, по мнению грузинских исследователей, для подтверждения принадлежности гробницы, обнаруженной в крепости Артанудж, Ашоту Курапалату необходимы дополнительные исследования.

Агентство культурного наследия приветствует усилия турецких коллег по научному изучению крепости Артанудж, которая в прошлом была политическим центром Тао-Кларджети.

По данным турецких археологов, в крепости Артанудж (турецкое название Геверник) обнаружена гробница грузинского царя Ашота Курапалата. Археологическая экспедиция Университета Ван Юзюнджю Йыл и Министерства культуры и туризма Турции обнаружила под руинами Петропавловской церкви в городе-крепости Артанудж гробницу, которая, по их мнению, вероятно, принадлежит великому грузинскому царю Ашоту I (Курапалату).

Специалисты Национального агентства по охране культурного наследия Грузии во главе с профессором Вахтангом Джапаридзе находились на месте археологических раскопок, где турецкие коллеги представили ход археологических работ и новые важные открытия, включая обнаруженную гробницу.

Учитывая отсутствие останков и надписей в гробнице, грузинские исследователи утверждают, что гробница принадлежит Ашоту. «Для подтверждения её принадлежности к Курапалату необходимы дополнительные исследования и анализы».

Агентство приветствует усилия турецких коллег по научному изучению крепости Артанудж, которая в прошлом была политическим центром Тао-Кларджети», — говорится в заявлении Национального агентства по охране культурного наследия Грузии.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна