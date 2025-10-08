|
|
|
Для подтверждения принадлежности гробницы Ашоту Курапалату необходимы дополнительные исследования
08.10.2025 21:50
Как сообщает Национальное агентство по охране культурного наследия Грузии, по мнению грузинских исследователей, для подтверждения принадлежности гробницы, обнаруженной в крепости Артанудж, Ашоту Курапалату необходимы дополнительные исследования.
Агентство культурного наследия приветствует усилия турецких коллег по научному изучению крепости Артанудж, которая в прошлом была политическим центром Тао-Кларджети.
По данным турецких археологов, в крепости Артанудж (турецкое название Геверник) обнаружена гробница грузинского царя Ашота Курапалата. Археологическая экспедиция Университета Ван Юзюнджю Йыл и Министерства культуры и туризма Турции обнаружила под руинами Петропавловской церкви в городе-крепости Артанудж гробницу, которая, по их мнению, вероятно, принадлежит великому грузинскому царю Ашоту I (Курапалату).
Специалисты Национального агентства по охране культурного наследия Грузии во главе с профессором Вахтангом Джапаридзе находились на месте археологических раскопок, где турецкие коллеги представили ход археологических работ и новые важные открытия, включая обнаруженную гробницу.
Учитывая отсутствие останков и надписей в гробнице, грузинские исследователи утверждают, что гробница принадлежит Ашоту. «Для подтверждения её принадлежности к Курапалату необходимы дополнительные исследования и анализы».
Агентство приветствует усилия турецких коллег по научному изучению крепости Артанудж, которая в прошлом была политическим центром Тао-Кларджети», — говорится в заявлении Национального агентства по охране культурного наследия Грузии.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна