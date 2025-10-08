Для подтверждения принадлежности гробницы Ашоту Курапалату необходимы дополнительные исследования

Как сообщает Национальное агентство по охране культурного наследия Грузии, по мнению грузинских исследователей, для подтверждения принадлежности гробницы, обнаруженной в крепости Артанудж, Ашоту Курапалату необходимы дополнительные исследования.



Агентство культурного наследия приветствует усилия турецких коллег по научному изучению крепости Артанудж, которая в прошлом была политическим центром Тао-Кларджети.



По данным турецких археологов, в крепости Артанудж (турецкое название Геверник) обнаружена гробница грузинского царя Ашота Курапалата. Археологическая экспедиция Университета Ван Юзюнджю Йыл и Министерства культуры и туризма Турции обнаружила под руинами Петропавловской церкви в городе-крепости Артанудж гробницу, которая, по их мнению, вероятно, принадлежит великому грузинскому царю Ашоту I (Курапалату).



Специалисты Национального агентства по охране культурного наследия Грузии во главе с профессором Вахтангом Джапаридзе находились на месте археологических раскопок, где турецкие коллеги представили ход археологических работ и новые важные открытия, включая обнаруженную гробницу.



Учитывая отсутствие останков и надписей в гробнице, грузинские исследователи утверждают, что гробница принадлежит Ашоту. «Для подтверждения её принадлежности к Курапалату необходимы дополнительные исследования и анализы».



