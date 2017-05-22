Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Тбилиси состоялось грандиозное открытие первого VIP-казино


22.05.2017   11:26
В гостинице "Амбассадор" состоялось грандиозное открытие первого VIP-казино в Грузии.

Прием в гостинице начался в 18:00 часов с концерта грузинского фольклорного квинтета "Урмули". На грандиозном открытии казино "Амбассадор" присутствовали иностранные и грузинское политики, бизнесмены, и другие приглашенные гости, в том числе столичный мэр Давид Нармания.

По словам градоначальника Тбилиси Давида Нармания, инвестиция такого размера является стимулом для других инвесторов.

"Это означает, что Тбилиси остается экономически привлекательным городом. Открытие казино "Амбассадор", наряду с дополнительными рабочими местами, дает визитерам города хорошую возможность для отдыха"- отметил мэр Тбилиси.

В связи с мероприятием гости имели возможность присутствовать на концерте классической музыки. Торжественный концерт провели специально приглашенный музыкант международного ранга Марио Стефано Пьетродарки вместе с дирижером Николозом Рачвели и грузинским пианистом Вако Шиукашвили. В 00:00 часов руководство казино "Амбассадор" разрезало праздничный торт.

Казино "Амбассадор" также начинает серию розыгрыша, как для слот игроков, так и игроков за столами. Гарантированный призовой фонд составляют разные денежные призы и автомобиль Maserati Quattroporte.

Казино "Амбассадор" является элитарным игровым клубом, который предлагает гостям возможность разнообразного развлечения и активного отдыха. Он основан на идее казино премиум класса, что предусматривает индивидуальный подход к каждому клиенту, и обслуживание высокого класса. Изысканный дизайн, уютная атмосфера, и безупречный сервис является своего рода продолжением концепции гостиницы "Амбассадор". Здесь созданы все условия, чтобы гости получили равное удовольствие от игры и обстановки.

О дизайне казино, так же как и гостиницы, позаботились известные итальянские дизайнеры. А игровые столы и аксессуары казино принадлежат ведущему итальянскому брэнду Abbiati, который является игроком номер один в мире в данном направлении, и почти полвека не уступает свои позиции.

В "Амбассадоре" для гостей есть Блэк Джек, американская рулетка Баккара, все виды покера, и представлены современные слот-аппараты. Объект будет обслуживать клиентов круглые сутки в течение семи дней в неделю.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Тбилиси состоялось заседание грузино-австрийской экономической комиссии
В апреле в Грузии вырос импорт электроэнергии
Доходы телекоммуникационного рынка Грузии уходят в оффшоры
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Сухуми и Москва договорились о порядке формирования ИЦК
Цихелашвили прокомментировала «соглашение» между Сухуми и Москвой
Абхазов пригласили в США, но визу не дали
Житель Абхазии скончался на мосту Ингури
Российским оккупантам передадут в Абхазии 600 служебных квартир
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Премьер-министр Грузии примет участие «Всемирном экономическом форуме по Ближнему Востоку и Северной и Восточной Африке 2017 года»
В Дагестане возбудили дело после нападения на сотрудников правоохранительных органов
Маршал Сената Польши выразил поддержку интеграции Грузии в ЕС и НАТО
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна