В Тбилиси состоялось грандиозное открытие первого VIP-казино

22.05.2017 11:26



Прием в гостинице начался в 18:00 часов с концерта грузинского фольклорного квинтета "Урмули". На грандиозном открытии казино "Амбассадор" присутствовали иностранные и грузинское политики, бизнесмены, и другие приглашенные гости, в том числе столичный мэр Давид Нармания.



По словам градоначальника Тбилиси Давида Нармания, инвестиция такого размера является стимулом для других инвесторов.



"Это означает, что Тбилиси остается экономически привлекательным городом. Открытие казино "Амбассадор", наряду с дополнительными рабочими местами, дает визитерам города хорошую возможность для отдыха"- отметил мэр Тбилиси.



В связи с мероприятием гости имели возможность присутствовать на концерте классической музыки. Торжественный концерт провели специально приглашенный музыкант международного ранга Марио Стефано Пьетродарки вместе с дирижером Николозом Рачвели и грузинским пианистом Вако Шиукашвили. В 00:00 часов руководство казино "Амбассадор" разрезало праздничный торт.



Казино "Амбассадор" также начинает серию розыгрыша, как для слот игроков, так и игроков за столами. Гарантированный призовой фонд составляют разные денежные призы и автомобиль Maserati Quattroporte.



Казино "Амбассадор" является элитарным игровым клубом, который предлагает гостям возможность разнообразного развлечения и активного отдыха. Он основан на идее казино премиум класса, что предусматривает индивидуальный подход к каждому клиенту, и обслуживание высокого класса. Изысканный дизайн, уютная атмосфера, и безупречный сервис является своего рода продолжением концепции гостиницы "Амбассадор". Здесь созданы все условия, чтобы гости получили равное удовольствие от игры и обстановки.



О дизайне казино, так же как и гостиницы, позаботились известные итальянские дизайнеры. А игровые столы и аксессуары казино принадлежат ведущему итальянскому брэнду Abbiati, который является игроком номер один в мире в данном направлении, и почти полвека не уступает свои позиции.



В "Амбассадоре" для гостей есть Блэк Джек, американская рулетка Баккара, все виды покера, и представлены современные слот-аппараты. Объект будет обслуживать клиентов круглые сутки в течение семи дней в неделю.





В гостинице "Амбассадор" состоялось грандиозное открытие первого VIP-казино в Грузии.Прием в гостинице начался в 18:00 часов с концерта грузинского фольклорного квинтета "Урмули". На грандиозном открытии казино "Амбассадор" присутствовали иностранные и грузинское политики, бизнесмены, и другие приглашенные гости, в том числе столичный мэр Давид Нармания.По словам градоначальника Тбилиси Давида Нармания, инвестиция такого размера является стимулом для других инвесторов."Это означает, что Тбилиси остается экономически привлекательным городом. Открытие казино "Амбассадор", наряду с дополнительными рабочими местами, дает визитерам города хорошую возможность для отдыха"- отметил мэр Тбилиси.В связи с мероприятием гости имели возможность присутствовать на концерте классической музыки. Торжественный концерт провели специально приглашенный музыкант международного ранга Марио Стефано Пьетродарки вместе с дирижером Николозом Рачвели и грузинским пианистом Вако Шиукашвили. В 00:00 часов руководство казино "Амбассадор" разрезало праздничный торт.Казино "Амбассадор" также начинает серию розыгрыша, как для слот игроков, так и игроков за столами. Гарантированный призовой фонд составляют разные денежные призы и автомобиль Maserati Quattroporte.Казино "Амбассадор" является элитарным игровым клубом, который предлагает гостям возможность разнообразного развлечения и активного отдыха. Он основан на идее казино премиум класса, что предусматривает индивидуальный подход к каждому клиенту, и обслуживание высокого класса. Изысканный дизайн, уютная атмосфера, и безупречный сервис является своего рода продолжением концепции гостиницы "Амбассадор". Здесь созданы все условия, чтобы гости получили равное удовольствие от игры и обстановки.О дизайне казино, так же как и гостиницы, позаботились известные итальянские дизайнеры. А игровые столы и аксессуары казино принадлежат ведущему итальянскому брэнду Abbiati, который является игроком номер один в мире в данном направлении, и почти полвека не уступает свои позиции.В "Амбассадоре" для гостей есть Блэк Джек, американская рулетка Баккара, все виды покера, и представлены современные слот-аппараты. Объект будет обслуживать клиентов круглые сутки в течение семи дней в неделю.











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