Кулевский НПЗ полностью отказался от российской нефти

30.08.2026 23:55





С 24 августа завод перерабатывает только нероссийское сырьё, сообщает Black Sea Petroleum. 28 августа в порт Кулеви прибыл первый танкер с ливийской нефтью – поставки по новому контракту рассчитаны до конца 2027 года.



Ранее НПЗ закупал сырьё в Казахстане. В июле ЕС включил завод в 21-й пакет санкций против России – запрет на транзакции должен вступить в силу через шесть месяцев.





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