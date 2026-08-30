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Кулевский НПЗ полностью отказался от российской нефти


30.08.2026   23:55


С 24 августа завод перерабатывает только нероссийское сырьё, сообщает Black Sea Petroleum. 28 августа в порт Кулеви прибыл первый танкер с ливийской нефтью – поставки по новому контракту рассчитаны до конца 2027 года.

Ранее НПЗ закупал сырьё в Казахстане. В июле ЕС включил завод в 21-й пакет санкций против России – запрет на транзакции должен вступить в силу через шесть месяцев.


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