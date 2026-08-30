В Сачхере 31-летний мужчина погиб от удара током во время рыбалки

30.08.2026 22:45





В Сачхере 31-летний мужчина погиб от удара током во время рыбалки.



По предварительной информации, трагедия произошла во время рыбалки: удочка задела электрический кабель, в результате чего мужчину ударило током.



Пострадавшего доставили в клинику, однако спасти его не удалось.



МВД Грузии начало расследование по статье 116 Уголовного кодекса Грузии — причинение смерти по неосторожности.





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