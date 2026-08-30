Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Сачхере 31-летний мужчина погиб от удара током во время рыбалки


30.08.2026   22:45


В Сачхере 31-летний мужчина погиб от удара током во время рыбалки.

По предварительной информации, трагедия произошла во время рыбалки: удочка задела электрический кабель, в результате чего мужчину ударило током.

Пострадавшего доставили в клинику, однако спасти его не удалось.

МВД Грузии начало расследование по статье 116 Уголовного кодекса Грузии — причинение смерти по неосторожности.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна