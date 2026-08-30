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30 августа — Международный день пропавших без вести
30.08.2026 22:41
В Грузии с 1973 года пропали 6847 человек, из них 1017 до сих пор числятся пропавшими, сообщает RadioTavisupleba.
В этот день люди собираются у мемориала, посвящённого пропавшим без вести. В Тбилиси он находится на улице Тамарашвили.
Мемориал был создан по инициативе семей пропавших без вести. Поскольку у них нет могил своих близких, им было необходимо место, где они могли бы вспоминать родных.
Значительная часть пропавших без вести связана с войной в Абхазии.
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