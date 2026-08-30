30 августа — Международный день пропавших без вести

30.08.2026 22:41





В Грузии с 1973 года пропали 6847 человек, из них 1017 до сих пор числятся пропавшими, сообщает RadioTavisupleba.



В этот день люди собираются у мемориала, посвящённого пропавшим без вести. В Тбилиси он находится на улице Тамарашвили.



Мемориал был создан по инициативе семей пропавших без вести. Поскольку у них нет могил своих близких, им было необходимо место, где они могли бы вспоминать родных.



Значительная часть пропавших без вести связана с войной в Абхазии.





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