В Батуми прошла акция против иностранных владельцев ресторана

30.08.2026 22:42





У одного из ресторанов в Батуми прошла акция протеста. Участники требуют привлечь к ответственности владельцев заведения, которых обвиняют в жестоком обращении с бездомными животными.



Поводом стали распространившиеся несколько дней назад видеозаписи. На одной из них, по утверждению участников акции, запечатлено ненадлежащее обращение одной из владелиц ресторана с собакой.



Зоозащитники также говорят о других предполагаемых случаях жестокого обращения и возможном отравлении одной из собак.



К протестующим вышел адвокат, представляющий интересы владелицы ресторана. Он заявил, что распространившееся видео было снято четыре года назад.



По версии адвоката, тогда несколько собак погнались за владелицей заведения, после чего она попыталась отогнать их с помощью камня. Защита утверждает, что именно этот старый эпизод стал основой нынешней кампании против ресторана.



Адвокат также заявил, что у двух человек, распространяющих в социальных сетях информацию о владелице и анонсирующих акции, якобы существует личный конфликт с ней.



Что касается предполагаемого отравления животных, представитель ресторана утверждает, что о подобных фактах им ничего не известно.



МВД Грузии тем временем продолжает расследование по статье 259 УК Грузии — истязание животного или жестокое обращение с ним.





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