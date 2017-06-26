Тбилиси может быть связано с Рустави посредством трамвая или надземного метро

26.06.2017 20:50 Тбилиси, возможно, будет связано с Рустави посредством трамвая или наземного метро. Об этом заявил начальник городской транспортной службы столицы Мамука Мумладзе в беседе с газетой «Квирис палитра» («Палитра недели»).



«О развитии надземного метро и трамвая говорится в плане развития столицы, только в том случае, если будет осуществлен проект тбилисской объездной железной дороги. Сегодня из Рустави в Тбилиси и наоборот в день перемещаются до 20 тысяч человек, поток же пассажиропоток же обслуживает 300 микроавтобусов.



В случае переноса железной дороги остается пространство, используя которое возникает возможность связать Тбилиси с Рустави железнодорожным транспортом... Транспортный хаб может быть устроен у станции метро «Самгори». С этого места, вышедший из метро пассажир сможет посредством скоростного наземного транспорта добраться до «Ист Поинта», Лило, а также Рустави», - отметил Мумладзе.















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