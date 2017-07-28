Правительство наконец-то отказалось от финансирования ртвели

28.07.2017 14:33 Правительство в этом году отказалось от финансирования ртвели – сбора винограда в Кахетии. Об этом заявил министр сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили.



По его словам, государственное финансирование для покупки урожая винограда в этом году сохранится только в Западной Грузии, в регионе Рача, для сортов винограда, из которых производят вино «Хванчкара».



«Экспорт вина значительно вырос. Соответственно, мы видим, что давление на государство с точки зрения оказания помощи уменьшилось. Исходя из этого, у нас есть ожидание, что процесс ртвели пройдет организовано и у частного сектора будет заинтересованность. Соответственно, не понадобятся компенсации со стороны государства на основные индустриальные сорта винограда – «саперави», «ркацители» и «мцване» , — отметил Давиташвили.



«Субсидирование продолжится в Раче, в климатической зоне, где выращивают виноград для «Хванчкары». За один килограмм винограда сортов «александроули» и «муджуретули» фермеры получат 2 лари (около 80 центов).



Правительство Грузии субсидирует виноградарей и скупает их урожай в той или иной форме уже десять лет подряд. Последняя модель субсидирования была разработана в 2013 году.



По данным Национального агентства вина, в 2016 году было сдано 65 тысяч тонн ркацители и 42 тысячи тонн саперави. В итоге сумма, выплаченная государством фермерам за виноград в прошлом году, составила 100 миллионов лари (41 миллион 600 тысяч долларов).



В 2014 году фермеры могли сдать государству виноград по цене более 2,50 лари (1 доллар) за килограмм винограда. В 2015 году из-за кризиса на российском рынке цены на виноград упали и государство снизило стоимость компенсации до 60 тетри (25 центов) за сорта белого винограда и до 85 тетри (35 центов) – за красный. В итоге фермеры провели несколько акций протеста, безрезультатно требуя увеличить закупочные цены.



В 2016 году правительство собиралось отменить субсидии для ртвели. Однако этого не произошло и все виноградари имели возможность хотя и по более низким ценам, но все же сдать государству урожай. Тогда 1 килограмм винограда сорта «ркацители» и «мцване» стоил 45 тетри (19 центов), а 1 килограмм «саперави» — 20 тетри (8 центов).



Специалисты указывают на то, что субсидирование урожая винограда носит характер социальной помощи фермерам. Об этом свидетельствует и тот факт, что за разные сорта винограда давали разную компенсацию. Например, так как потенциал красного вина выше, чем у белого, то на виноград красных сортов рыночная цена была выше и в прошлом году субсидия на «саперави» составляла 20 тетри. Меньший экспортный потенциал у винограда белых сортов, поэтому рыночная цена «ркацители» ниже чем у «саперави», однако государство давало за него большую цену в виде субсидии — 45 тетри.















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