В Киеве откроется постоянное представительство Европейского парламента

17.09.2025 15:01





В Киеве откроется постоянное представительство Европейского парламента, - заявила во время выступления с трибуны Верховной Рады Украины председатель Европейского парламента Роберта Метсола.



По ее словам, Европа, как и Украина, всегда хотела мира, но он должен быть настоящим.



«Поэтому мы продолжаем давить относительно гарантий безопасности», - подчеркнула Метсола.



Она добавила, что Европа продолжает давление на Россию и они ожидают принятия 19-го пакета санкций.



«Мы продолжаем двигаться прочь от российского газа и российской нефти. И будем также решать вопросы, которые касаются "теневого" флота", и делать это быстрее», - сказала глава Европарламента.



Кроме того, она отметила, что присоединение Украины к ЕС «само по себе является гарантией безопасности».



«Мы открываем постоянное представительство Европейского парламента здесь, в Киеве - для того, чтобы мы присутствовали в Украине и работали рядом с вами каждый день», - отметила глава Европарламента Метсола.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





