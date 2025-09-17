|
|
|
В Киеве откроется постоянное представительство Европейского парламента
17.09.2025 15:01
В Киеве откроется постоянное представительство Европейского парламента, - заявила во время выступления с трибуны Верховной Рады Украины председатель Европейского парламента Роберта Метсола.
По ее словам, Европа, как и Украина, всегда хотела мира, но он должен быть настоящим.
«Поэтому мы продолжаем давить относительно гарантий безопасности», - подчеркнула Метсола.
Она добавила, что Европа продолжает давление на Россию и они ожидают принятия 19-го пакета санкций.
«Мы продолжаем двигаться прочь от российского газа и российской нефти. И будем также решать вопросы, которые касаются "теневого" флота", и делать это быстрее», - сказала глава Европарламента.
Кроме того, она отметила, что присоединение Украины к ЕС «само по себе является гарантией безопасности».
«Мы открываем постоянное представительство Европейского парламента здесь, в Киеве - для того, чтобы мы присутствовали в Украине и работали рядом с вами каждый день», - отметила глава Европарламента Метсола.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна