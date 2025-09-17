Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В Киеве откроется постоянное представительство Европейского парламента


17.09.2025   15:01


В Киеве откроется постоянное представительство Европейского парламента, - заявила во время выступления с трибуны Верховной Рады Украины председатель Европейского парламента Роберта Метсола.

По ее словам, Европа, как и Украина, всегда хотела мира, но он должен быть настоящим.

«Поэтому мы продолжаем давить относительно гарантий безопасности», - подчеркнула Метсола.

Она добавила, что Европа продолжает давление на Россию и они ожидают принятия 19-го пакета санкций.

«Мы продолжаем двигаться прочь от российского газа и российской нефти. И будем также решать вопросы, которые касаются "теневого" флота", и делать это быстрее», - сказала глава Европарламента.

Кроме того, она отметила, что присоединение Украины к ЕС «само по себе является гарантией безопасности».

«Мы открываем постоянное представительство Европейского парламента здесь, в Киеве - для того, чтобы мы присутствовали в Украине и работали рядом с вами каждый день», - отметила глава Европарламента Метсола.


