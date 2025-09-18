Чехия вводит визовый режим для обладателей диппаспортов Грузии

Чехия вводит визовый режим для обладателей диппаспортов и служебных паспортов Грузии в течение срока, общая продолжительность которого не превышает 90 дней за полугодие. Ограничения введены в ответ на нарушения прав человека и репрессии властей Грузии против гражданского общества и политических оппонентов.



Ранее МИД Чехии предложил внести поправки в положение об освобождении от визового режима в связи с несоблюдением со стороны государственных и правительственных органов Грузии прав человека и демократических принципов, жестоким подавлением демонстраций и деятельностью, направленной против гражданского общества.



«По моему предложению правительство Чехии согласилось ввести визовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. Это решение было принято в ответ на нарушения прав человека, подавление протестов и ослабление гражданского общества в Грузии. Это означает, что грузинские чиновники больше не будут пользоваться безвизовым режимом», – сообщил в сети X глава МИД Чехии Ян Липавский.



Чешские СМИ сообщают, что власти Грузии продолжают репрессии в отношении членов проевропейской оппозиции на фоне «бушующих» протестов из-за спорных парламентских выборов 2024 года и «последующего решения правительства приостановить переговоры о вступлении страны в ЕС».



Напомним, Совет ЕС уже частично приостановил действие соглашения об облегченном визовом режиме для владельцев дипломатических паспортов, выданных Грузией. Каждая страна ЕС может в индивидуальном порядке ввести режим виз.



К концу июня 2025 года подобный визовый режим уже ввели ряд стран ЕС: Румыния, Болгария, Латвия, Литва, Эстония, Люксембург, Нидерланды, Франция, Бельгия и Италия. Остальные, за исключением Венгрии, находятся на разных стадиях его внедрения.



«На данном этапе эта мера носит скорее символический характер и не распространяется на всех граждан Грузии», – заявили в МИД.





