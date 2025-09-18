Польша проводит крупнейшие в этом году военные учения совместно с НАТО

Польша совместно с НАТО проводит самые масштабные за год военные учения, в которых участвуют 30 000 военнослужащих. В рамках учений «Железные врата» задействовано более 600 танков, самолётов и ракетных систем.



На манёврах представлены танки Abrams, самоходные гаубицы K-9, реактивные системы залпового огня WR-40 Langusta, миномёты типа Rak, бронетранспортёры Rosomak ZSSW-30, противотанковые комплексы Spike и системы противовоздушной обороны Piorun.



Воздушную поддержку обеспечивают истребители F-35 и F-16, а также вертолёты AH-64 Apache.



В Оржише также дислоцирована постоянная боевая группа НАТО, в состав которой входят войска США, Великобритании, Румынии и Хорватии.



Учения проходят на полигоне в Оржише, расположенном в 100 километрах от стратегического Сувалкского коридора. Сувалкский коридор соединяет Польшу и Литву и находится между Беларусью и российским Калининградским анклавом.



По оценкам польских СМИ, эта территория давно рассматривается как «ахиллесова пята» НАТО, однако учения, являющиеся частью более масштабных манёвров альянса «Железный защитник», призваны продемонстрировать единство на фоне растущей напряжённости с Россией.





