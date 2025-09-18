Во втором квартале 2025 года реальный ВВП вырос на 7,3% в годовом исчислении

По данным Национального бюро статистики, объём валового внутреннего продукта в текущих ценах составил 25,347 млрд лари, — это на 7,3% больше, чем годом ранее.



При этом изменение дефлятора ВВП, то есть индекса, измеряющего уровень цен на все конечные товары и услуги, во втором квартале составило 4,8 процента.



Значительный вклад в увеличение реального ВВП снесли следующие отрасли:



▪️ Информация и связь — 37,1%

▪️ Образование — 28,9%

▪️ Искусство, развлечения и отдых — 16%

▪️ Обязательное социальное обеспечение — 9,1%

▪️ Финансовая и страховая деятельность — 11,8%

▪️ Здравоохранение и социальные услуги — 14,3%

▪️ Услуги по размещению и питанию — 8,4%



Напротив, снижение наблюдается в рыболовстве, сельском и лесном хозяйстве (-2,5%), строительстве (-2,6%), электроснабжении и газоснабжении (-7,0%).



Наибольшую долю в ВВП по видам деятельности занимают торговля (14,7%) и недвижимость (9,1%). Далее следуют обрабатывающая промышленность (8,9%), информация и связь (7,5%), строительство (7,3%), рыболовство, сельское и лесное хозяйства (7%), государственное управление (6,8%), образование (6,7%), финансовая и страховая деятельность (5,4%).





