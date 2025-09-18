Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Купрадзе: Поддержка мэра европейской столицы важна для меня, как для кандидата в мэры Тбилиси


18.09.2025   21:50


Единый кандидат от двух оппозиционных сил на пост мэра грузинской столицы Ираклий Купрадзе получил от мэра Брюсселя обещание в поддержке и будущем сотрудничестве. Указанную информацию распространяет пресс-служба партии «Лело».

По сообщению пресс-службы, мэр бельгийской столицы Филипп Клоз принял Ираклия Купрадзе, лидера «Сильной Грузии - Лело» Мамуку Хазарадзе и руководителя предвыборного штаба Тазо Датунашвили в историческом здании бельгийской мэрии.

«На встрече с мэром Брюсселя мы детально и много говорили о деталях будущего партнерства между Тбилиси и Брюсселем как в рамках культурного, так и экономического сотрудничества, что подразумевает планирование и реализацию совместных инфраструктурных и образовательных проектов.

Поддержка мэра европейской столицы важна для меня, как для кандидата в мэры Тбилиси и для будущего тбилисцев.

Жаль, что российский мэр Тбилиси не может приезжать в европейские столицы и говорить со своими европейскими коллегами о развитии нашего города.

Каладзе не может встречаться с гражданами Грузии, не может встречаться с европейскими коллегами, и всё это отводит назад и оставляет в изоляции грузинский народ», - заявил Ираклий Купрадзе.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна