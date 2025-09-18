Купрадзе: Поддержка мэра европейской столицы важна для меня, как для кандидата в мэры Тбилиси

18.09.2025 21:50





Единый кандидат от двух оппозиционных сил на пост мэра грузинской столицы Ираклий Купрадзе получил от мэра Брюсселя обещание в поддержке и будущем сотрудничестве. Указанную информацию распространяет пресс-служба партии «Лело».



По сообщению пресс-службы, мэр бельгийской столицы Филипп Клоз принял Ираклия Купрадзе, лидера «Сильной Грузии - Лело» Мамуку Хазарадзе и руководителя предвыборного штаба Тазо Датунашвили в историческом здании бельгийской мэрии.



«На встрече с мэром Брюсселя мы детально и много говорили о деталях будущего партнерства между Тбилиси и Брюсселем как в рамках культурного, так и экономического сотрудничества, что подразумевает планирование и реализацию совместных инфраструктурных и образовательных проектов.



Поддержка мэра европейской столицы важна для меня, как для кандидата в мэры Тбилиси и для будущего тбилисцев.



Жаль, что российский мэр Тбилиси не может приезжать в европейские столицы и говорить со своими европейскими коллегами о развитии нашего города.



Каладзе не может встречаться с гражданами Грузии, не может встречаться с европейскими коллегами, и всё это отводит назад и оставляет в изоляции грузинский народ», - заявил Ираклий Купрадзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





