В Северной Осетии готовятся объявить ЧП из-за транспортного коллапса на границе с Грузией

15.09.2025 23:35





Власти Северной Осетии рассматривают возможность введения чрезвычайной ситуации из-за массового скопления грузовиков на границе.



По данным на сегодняшний день, на стратегическом коридоре, соединяющем Владикавказ и Тбилиси через Военно-Грузинскую дорогу, застряли около 2,5 тысяч фур, зарегистрированных в электронной очереди для прохождения КПП «Верхний Ларс».



• примерно 900 грузовиков стоят прямо на территории Северной Осетии;

• ещё 530 машин размещены на специально оборудованных парковках.



Только за последнюю неделю пункт пропуска «Верхний Ларс» пересекли около 27,5 тысяч автомобилей и почти 74 тысячи человек.



Ситуация угрожает перерасти в кризис, власти обсуждают меры по разгрузке дороги и обеспечению порядка.





