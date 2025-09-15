Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В Северной Осетии готовятся объявить ЧП из-за транспортного коллапса на границе с Грузией


15.09.2025   23:35


Власти Северной Осетии рассматривают возможность введения чрезвычайной ситуации из-за массового скопления грузовиков на границе.

По данным на сегодняшний день, на стратегическом коридоре, соединяющем Владикавказ и Тбилиси через Военно-Грузинскую дорогу, застряли около 2,5 тысяч фур, зарегистрированных в электронной очереди для прохождения КПП «Верхний Ларс».

• примерно 900 грузовиков стоят прямо на территории Северной Осетии;
• ещё 530 машин размещены на специально оборудованных парковках.

Только за последнюю неделю пункт пропуска «Верхний Ларс» пересекли около 27,5 тысяч автомобилей и почти 74 тысячи человек.

Ситуация угрожает перерасти в кризис, власти обсуждают меры по разгрузке дороги и обеспечению порядка.


