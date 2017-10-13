Украинским банкам запретили принимать российские деньги с видами Крыма

13.10.2017 20:19 Национальный банк Украины (НБУ) запретил всем украинским банкам и финансовым учреждениям принимать (в том числе для обмена) российские банкноты и монеты, на которых изображены любые объекты, расположенные «на оккупированных Российской Федерацией административно-территориальных единицах Украины».



Запрет распространяется также на российские банкноты и монеты с изображениями карт и символов зданий, памятников архитектуры, археологии, истории и т.д., расположенных на вышедших из-под контроля Киева территориях, а также с надписями, «касающимися оккупации Российской Федерацией административно-территориальных единиц Украины».



Одновременно с этим «Укрпочте» и финансовым учреждениям запрещено принимать и выдавать такие банкноты и монеты при осуществлении или выплате переводов.



В сообщении НБУ подчеркивается, что решение принято с целью защиты суверенитета и территориальной целостности Украины.



Накануне глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина объявила о выпуске в обращение банкноты достоинством 200 руб. с видами Севастополя. Регионы, представленные на новых купюрах, были выбраны путем народного голосования в 2016 году. В результате на двухсотрублевых банкнотах появились виды Севастополя (изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический).





РБК











• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

