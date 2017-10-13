Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Украинским банкам запретили принимать российские деньги с видами Крыма


13.10.2017   20:19
Национальный банк Украины (НБУ) запретил всем украинским банкам и финансовым учреждениям принимать (в том числе для обмена) российские банкноты и монеты, на которых изображены любые объекты, расположенные «на оккупированных Российской Федерацией административно-территориальных единицах Украины».

Запрет распространяется также на российские банкноты и монеты с изображениями карт и символов зданий, памятников архитектуры, археологии, истории и т.д., расположенных на вышедших из-под контроля Киева территориях, а также с надписями, «касающимися оккупации Российской Федерацией административно-территориальных единиц Украины».

Одновременно с этим «Укрпочте» и финансовым учреждениям запрещено принимать и выдавать такие банкноты и монеты при осуществлении или выплате переводов.

В сообщении НБУ подчеркивается, что решение принято с целью защиты суверенитета и территориальной целостности Украины.

Накануне глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина объявила о выпуске в обращение банкноты достоинством 200 руб. с видами Севастополя. Регионы, представленные на новых купюрах, были выбраны путем народного голосования в 2016 году. В результате на двухсотрублевых банкнотах появились виды Севастополя (изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический).


РБК





Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузинская делегация участвует в осенней встрече МВФ и группы ВБ
Газпром не может составить конкуренцию азербайджанскому газу на рынке Грузии - Хетагури
Пассажироперевозки по БТК начнутся в 2018г – глава АЖД
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии совершено нападение на гендиректора компании «Гагрстрой»
Цихелашвили: Мы создаем еще один формат в контексте мирного урегулирования конфликта
Другая сторона вопроса, т.е. почему не сработает абхазская политика Торнике Шарашенидзе
На женевских дискуссиях стороны обменялись обвинениями
Заявление МККК об идентификации останков без вести пропавших в Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Эстонский дипломат Клаар сменит немца Зальбера на посту спецпредставителя ЕС на Южном Кавказе
Уточнена стоимость проекта "Южный газовый коридор"
Азербайджан посетят послы ряда стран ЕС
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна