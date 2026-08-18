Азербайджан вызвал посла РФ из-за заявлений прокремлевских пропагандистов

18.08.2026 20:29





В Министерство иностранных дел Азербайджана был вызван посол РФ Михаил Евдокимов в связи с "провокационными, оскорбительных заявлениями и угрозами в адрес Азербайджана, азербайджанского народа и руководства страны".



Об этом говорится в заявлении азербайджанского МИД, сообщает "Европейская правда".



В ходе встречи российскому послу была доведена до сведения "серьёзная озабоченность и решительный протест азербайджанской стороны" в связи с теми заявлениями, которые в последнее время звучали в медийном и информационном пространстве России.



В частности, внимание было сосредоточено "на высказываниях в адрес Азербайджана, народа и руководства Азербайджана", прозвучавших 13 августа 2026 года в передаче, вышедшей в эфир в рамках проекта "Чистота понимания".



"Наряду с этим были отмечены абсурдные заявления, прозвучавшие 7 августа в программе радиостанции Sputnik о якобы включении руководства Азербайджана в "список террористов и экстремистов России", а также повторное распространение оскорбительных материалов и провокационных высказываний в адрес руководства Азербайджана – 9 августа на платформе YouTube и 16 августа на телеканале "Спас", – говорится в сообщении.



Было подчеркнуто, что "обсуждение возможностей вмешательства во внутриполитические процессы азербайджанского государства, равно как и призывы к применению физического насилия в отношении азербайджанского народа и руководства страны, являются абсолютно недопустимыми".



Послу также сообщили, что, "несмотря на неоднократные призывы азербайджанской стороны прекратить подобную деятельность и обсуждение этого вопроса на различных политических уровнях, продолжение аналогичной риторики во всё более жесткой форме вызывает серьезную обеспокоенность".



В МИД отметили, что в ходе встречи "российской стороне вновь было доведено до сведения ожидание принятия неотложных и действенных мер по прекращению провокационной риторики, угроз и призывов к насилию в отношении Азербайджана в информационном и медийном пространстве России".



Стоит отметить, что отношения между РФ и Азербайджаном значительно ухудшились после авиакатастрофы самолета Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавшего из Баку в Грозный. В результате аварии, произошедшей зимой 2024 года, погибли 38 человек.



"Азербайджанские авиалинии" заявили, что их самолет подвергся "внешнему физическому и техническому вмешательству".



Лишь через десять месяцев хозяин Кремля Владимир Путин признал, что причиной крушения самолета AZAL стала работа российской противовоздушной обороны, и обвинил в этом Украину.





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