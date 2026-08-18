Ираклий Гарибашвили распространяет очередное письмо из заключения

18.08.2026 21:19





Бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили публикует письмо из заключения.



«Хочу рассказать обществу правду о том, почему я сижу в тюрьме. Главной целью начатой в прошлом году т.н. кампании по «борьбе с коррупцией» было заключить меня в тюрьму и политически уничтожить. Со всей ответственностью заявляю, я сделал всё для того, чтобы избежать противостояния с командой и дорогим для меня человеком. Именно с этой целью я отказался от правовой борьбы и до конца прошел через разрушительный для меня процесс, чтобы не нанести ущерб интересам государства и команды.



К сожалению, взамен я получил постановочную грязную провокацию, много лжи и несправедливости. На протяжении всего этого времени общество не слышало от меня ни единого слова. Я с полным терпением принял это испытание.



Но неожиданно для себя в июле я получил опубликованное мной вчера письмо, которое мне прислал Мамука Мдинарадзе. В тот же день я сообщил ему свою позицию, ещё раз зафиксировал, что не собираюсь возвращаться в политику, и, чтобы застраховаться от указанного «риска», я предложил своё видение. Но в ответ мне передали, что всё равно оставался 1%-й риск того, что я вернусь в политику, и для этого было необходимо предъявить мне обвинение в коррупции и признание его с моей стороны.



Это было красной линией, которая заставила меня сделать самый трудный в моей жизни шаг. Соответственно, поскольку другого выхода у меня больше нет, меня вынуждают начать борьбу», - пишет Гарибашвили.





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