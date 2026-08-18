На границе с Азербайджаном у гражданина Грузии нашли 240 капсул контролируемого препарата

18.08.2026 21:50





Сотрудники таможенного пункта «Красный мост» совместно с Центральной криминальной полицией пресекли попытку ввоза особо крупного количества лекарственного препарата, содержащего наркотическое вещество.



По данным Службы доходов, у гражданина Грузии в дорожных сумках обнаружили 240 капсул препарата «Параферин», который подлежит специальному контролю.



Материалы дела переданы в соответствующее подразделение МВД Грузии для дальнейшего расследования.





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