|
На границе с Азербайджаном у гражданина Грузии нашли 240 капсул контролируемого препарата
18.08.2026 21:50
Сотрудники таможенного пункта «Красный мост» совместно с Центральной криминальной полицией пресекли попытку ввоза особо крупного количества лекарственного препарата, содержащего наркотическое вещество.
По данным Службы доходов, у гражданина Грузии в дорожных сумках обнаружили 240 капсул препарата «Параферин», который подлежит специальному контролю.
Материалы дела переданы в соответствующее подразделение МВД Грузии для дальнейшего расследования.