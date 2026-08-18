В Варшаве обнаружили мертвым российского оппозиционера

18.08.2026 20:58





Сергей Власенко, член российского оппозиционного объединения "Съезд народных депутатов", был обнаружен мертвым в квартире в районе Мокотов в Варшаве.



Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.



По словам пресс-секретаря Окружной прокуратуры в Варшаве прокурора Пётра Антони Скибы, на данном этапе ничто не указывает на то, что к смерти 71-летнего мужчины привели действия или бездействие других лиц.



Примерно с 01:00 ночи в квартире россиянина продолжается осмотр места происшествия. Вскрытие тела запланировано на среду.



"Завтра планируется проведение специализированных исследований, не только вскрытия, но и токсикологических анализов. На данном этапе ничто не указывает на то, что к смерти мужчины привели действия или бездействие других лиц", – заявил Скиба.



По данным независимого российского портала SOTA, Сергей Власенко в 80-х годах был депутатом местного самоуправления на Дальнем Востоке. Позже он жил в Анапе на юге России, где осталась его жена. После начала полномасштабной войны против Украины он выехал из России в Польшу – сначала по туристической визе, а затем получил там политическое убежище.



"Съезд народных депутатов" – это оппозиционная организация бывших российских депутатов. Общественным инициатором создания съезда стал бывший депутат Государственной Думы Илья Пономарев, проживающий в Украине. Конгресс народных депутатов заявляет, что в конечном итоге станет переходным российским парламентом. В апреле 2023 года Генеральная прокуратура Российской Федерации признала съезд "нежелательной организацией".



Напомним, 15 июня 2026 года в Польше произошло убийство в центре города Бяла Подляска. Неизвестный злоумышленник с близкого расстояния произвел несколько выстрелов в 44-летнего мужчину, который скончался на месте.



Жертвой оказался Семен Скрепецкий, автор антипутинских карикатур, который в 2021 году эмигрировал в Польшу.



Незадолго до этого художник участвовал в акции перед посольством России в Берлине. Он появился там с российским флагом, привязанным к брюкам, и с картиной, на которой изображён Сталин, "кормящий" Путина.



Премьер-министр Польши Дональд Туск вскоре сообщил о задержании подозреваемого по делу об убийстве.





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