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В Гурджаани в детской развлекательной зоне умер молодой мужчина


18.08.2026   21:37


В Гурджаани, в детской развлекательной зоне на улице Санапиро, скончался молодой мужчина.

По предварительной информации, погибший был гражданином России.

Тело мужчины доставили в бюро судебно-медицинской экспертизы имени Левана Самхараули в Гурджаани.

Обстоятельства произошедшего пока неизвестны. На месте продолжаются следственные действия.


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