В Гурджаани в детской развлекательной зоне умер молодой мужчина

18.08.2026 21:37





В Гурджаани, в детской развлекательной зоне на улице Санапиро, скончался молодой мужчина.



По предварительной информации, погибший был гражданином России.



Тело мужчины доставили в бюро судебно-медицинской экспертизы имени Левана Самхараули в Гурджаани.



Обстоятельства произошедшего пока неизвестны. На месте продолжаются следственные действия.





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