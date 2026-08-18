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В Гурджаани в детской развлекательной зоне умер молодой мужчина
18.08.2026 21:37
В Гурджаани, в детской развлекательной зоне на улице Санапиро, скончался молодой мужчина.
По предварительной информации, погибший был гражданином России.
Тело мужчины доставили в бюро судебно-медицинской экспертизы имени Левана Самхараули в Гурджаани.
Обстоятельства произошедшего пока неизвестны. На месте продолжаются следственные действия.
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