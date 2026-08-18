США возобновили полноценный обмен разведданными с Украинойფ

18.08.2026 21:05





Обмен разведывательной информацией между США и Украиной возобновился в полном объеме, поскольку удары Киева по РФ продолжают оказывать значительное влияние на российскую нефтяную отрасль, пишет Defense News.



По данным Forbes, ЦРУ тесно сотрудничает с украинскими спецслужбами с 2014 года, превратив партнерство, основанное на оказании помощи и подготовке кадров, в двусторонний обмен разведданными.



«Однако эти отношения едва не разорвались в феврале 2025 года, когда противоречивая встреча в Овальном кабинете между президентом Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским завершилась тем, что Вашингтон временно приостановил поставки разведданных и оружия в Киев», - напомнили в материале.



Однако сенатор Марк Уорнер, старший член Сенатского комитета по разведке, заявил, что обе страны преодолели прежние препятствия и вернулись к прочному партнерству в сфере разведки.



«Я не хочу вдаваться в подробности, но ситуация улучшилась», - подчеркнул Уорнер в интервью Politico.



По словам сенатора, нынешнее сотрудничество помогло Киеву получить преимущество - дроны и ракеты большой дальности теперь поражают цели, расположенные глубоко на территории РФ.



«Хотя поставки американского оружия привлекают наибольшее внимание среди всего того, что Вашингтон предоставляет Украине, разведка является тем активом США, который Киев не может заменить, особенно для ударов на большие расстояния, которые сейчас попадают на первые полосы газет», - добавляют в публикации.



Как сообщает The Atlantic со ссылкой на американские и украинские источники, такая разведывательная информация используется в рамках ударной кампании, а именно в «пакетах целей для ударов по позициям российских войск в Украине и по энергетической инфраструктуре на территории России».



Собеседники издания назвали разведывательную информацию «единственной вещью, которую Соединенные Штаты до сих пор предоставляют бесплатно», отдав должное директору ЦРУ Джону Ратклиффу за то, что он поддерживает такое положение дел.



В то же время Defense News предполагает, что президент Украины Владимир Зеленский поднялся в глазах американского лидера Дональда Трампа, ведь Киев все больше ведет войну на своих условиях, перенося ее вглубь России. Благодаря этому Украина выглядит менее зависимой и становится похожей на союзника, которому есть что предложить в обмен.



«Трамп не любит неудачников», - сказал изданию один из западных разведчиков.



В частности, еще один член комитета по разведке Джон Корнин (республиканец из Техаса) и Роджер Викер (республиканец из Миссисипи), возглавляющий Сенатский комитет по вооруженным силам, заявили Politico, что видят прямую связь между оценкой Белым домом успехов Украины на фронте и доступом Киева к разведданным.



«Похоже, что именно так. Все любят победителей, и, судя по всему, Украина переломила ход событий», - подчеркнул Корнин.





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