Патриарх Кирилл благословил российское ядерное оружие

18.08.2026 21:12





Патриарх Московский и всея Руси Кирилл связал создание советской атомной бомбы с Божьей милостью и молитвами преподобного Серафима Саровского, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).



По словам Кирилла, именно в Сарове советские ученые создали атомное оружие, которое, как он утверждает, помешало врагам уничтожить и поработить Россию. Патриарх заявил, что появление оружия в этом месте не было случайностью и произошло в том числе благодаря молитвам Серафима Саровского, умершего в 1833 году.



Высказывания Кирилла резко контрастируют с позициями других крупных религиозных лидеров. Папа Римский Лев XIV выступал против ядерного оружия, заявляя, что оно способно привести к катастрофе и противоречит человеческому достоинству. Далай-лама также неоднократно призывал к миру без ядерного оружия.



«Российская православная церковь занимает необычную позицию среди религиозных организаций, открыто поддерживая военную мощь страны и ядерный арсенал», — говорится в материале.



Кирилл продолжает публично поддерживать Путина и войну против Украины. Ранее патриарх заявлял российским военнослужащим, что погибшие в боевых действиях могут сразу попасть в рай.



«Подобная риторика создает опасную связь между религией, государством и оружием массового поражения. Если применение обычного оружия против Украины представляется как выполнение государственной и религиозной миссии, возникает вопрос, где проходит граница этой логики», — задаются вопросом авторы.



Взгляды Кирилла разделяют далеко не все россияне. Изменение политической системы страны, считает он, в перспективе может подтолкнуть российское духовенство к пересмотру тесного союза с государством.





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