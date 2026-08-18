Департамент туризма Аджарии заплатит инфлюенсеру 56 тысяч лари

18.08.2026 20:53





Департамент туризма и курортов Аджарии в мае заключил по упрощённой процедуре контракт на 56 000 лари с инфлюенсером и индивидуальным предпринимателем Гиорги Джобава.



По договору он должен разработать концепцию четырёхмесячной рекламной кампании, направленной на продвижение внутреннего и международного туризма в Аджарии, а также вести её через социальные сети Visit Batumi.



Отдельно подчёркивается, что контракт не включает платное продвижение и рекламу созданного контента — речь идёт именно об органической кампании.



В департаменте объясняют, что хотят активнее развивать TikTok-аккаунт Visit Batumi, где сейчас более 26 тысяч подписчиков, увеличить аудиторию и публиковать более качественный и современный туристический контент о Батуми и Аджарии.



Кампания рассчитана на период с 20 мая по 20 сентября 2026 года.



По условиям договора должно быть подготовлено и опубликовано:



▫️ 32 видео или рилса — минимум по два в неделю;

▫️ ещё 4 интерактивных креативных видео — по одному в месяц.



Сумма договора указана без НДС.



Согласно документам Агентства государственных закупок, стороны уже дважды подписывали акты приёма-передачи — на 13 500 и 9 000 лари.



Таким образом, подрядчику уже выплатили 22 500 лари, то есть около 40% общей суммы контракта.





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