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Департамент туризма Аджарии заплатит инфлюенсеру 56 тысяч лари
18.08.2026 20:53
Департамент туризма и курортов Аджарии в мае заключил по упрощённой процедуре контракт на 56 000 лари с инфлюенсером и индивидуальным предпринимателем Гиорги Джобава.
По договору он должен разработать концепцию четырёхмесячной рекламной кампании, направленной на продвижение внутреннего и международного туризма в Аджарии, а также вести её через социальные сети Visit Batumi.
Отдельно подчёркивается, что контракт не включает платное продвижение и рекламу созданного контента — речь идёт именно об органической кампании.
В департаменте объясняют, что хотят активнее развивать TikTok-аккаунт Visit Batumi, где сейчас более 26 тысяч подписчиков, увеличить аудиторию и публиковать более качественный и современный туристический контент о Батуми и Аджарии.
Кампания рассчитана на период с 20 мая по 20 сентября 2026 года.
По условиям договора должно быть подготовлено и опубликовано:
▫️ 32 видео или рилса — минимум по два в неделю;
▫️ ещё 4 интерактивных креативных видео — по одному в месяц.
Сумма договора указана без НДС.
Согласно документам Агентства государственных закупок, стороны уже дважды подписывали акты приёма-передачи — на 13 500 и 9 000 лари.
Таким образом, подрядчику уже выплатили 22 500 лари, то есть около 40% общей суммы контракта.
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