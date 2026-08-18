Мамука Пипия: вскоре из Москвы прозвучит заявление о «Георгиевском трактате-2»

18.08.2026 20:48





По словам лидера прокремлевской партии «Солидарность во имя мира» Мамуки Пипия, вскоре из Москвы прозвучит заявление, связанное с «Георгиевском-2».



В беседе с телеканалом TV Pirveli он также отметил, что согласен с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе в том, что Георгиевский трактат 1783 года «спас нашу государственность и христианство», но не согласен с тем, «будто этот шаг был сделан как путь к Европе».



«Как лидер «Солидарности во имя мира» хочу открыто заявить: мы работаем в этом направлении, и очень скоро из Москвы прозвучит заявление относительно «Георгиевска». Сегодня пришло время позаботиться о реальном спасении страны и о новом «Георгиевске-2». На этот раз – на равноправных условиях».



Напомним, 18 августа премьер-министр Ираклий Кобахидзе вновь заявил, что подписание около 250 лет назад Георгиевского трактата было спасительным для грузинской государственности. Около недели назад премьер уже отмечал, что договор, заключенный царем Картли-Кахети Ираклием II с Россией, сыграл важнейшую роль в спасении Грузии.



Георгиевский трактат был заключен в крепости Георгиевск на Северном Кавказе в 1783 году. Согласно договору, Москва брала на себя обязательство по защите Картли-Кахетинского царства, однако, когда возникла такая необходимость, в 1795 году оставила царя Ираклия II и его армию один на один с войсками Ага Мухаммед-хана.



В 1801 году Россия издала манифест о присоединении Картли-Кахети — соглашение подобного не предусматривало. А уже в 1811 году, в нарушение трактата, Россия упразднила автокефалию Грузинской православной церкви, которая, согласно документу, должна была оставаться неприкосновенной. Георгиевский трактат обернулся аннексией Восточной Грузии, последующим покорением Российской империей других княжеств и в целом упразднением грузинской государственности.





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