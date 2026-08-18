Кадагишвили: Семье Ираклия Гарибашвили никто не угрожает - я не собираюсь сплетничать

18.08.2026 17:23





Никто не угрожает семье Ираклия Гарибашвили – я не собираюсь сплетничать, – заявил председатель комитета по самоуправлению Ираклий Кадагишвили, откликаясь на заявление находящегося в заключении бывшего премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.



По его словам, письмо Ираклия Гарибашвили дает возможность для широкого распространения спекуляций, и добавляет, что не желает вступать в эти спекуляции.



«Вообще, я не припомню, чтобы в условиях этой власти у чьей-либо семьи из-за какой-либо деятельности одного из ее членов возникали проблемы. Это совершенно не является почерком этой власти.



Это письмо - возможность для широкого распространения спекуляций. У меня нет никакого желания вступать в эти спекуляции, потому что сколько людей, столько возможно развить спекулятивных мнений. Это своего рода тема для спекуляций, потому что сколько может быть людей, сколько интересов, сколько политических вкусов или получающих иную выгоду, столько может существовать версий и столько материала для сплетен. Поэтому я не собираюсь тиражировать эти сплетни, версии или назовите как хотите.



Никто не угрожает его семье или вообще кому-либо. Если у него есть желание уйти в политику, не спрашивайте меня, спросите его. У меня нет никакого желания начинать спекулятивные разговоры о том, что говорит человек, находящийся в заключении, о своем уходе-не уходе в политику», - заявил Кадагишвили.





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