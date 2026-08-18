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Дональд Трамп опубликовал в социальной сети фото Ормузского пролива с подписью «Новая территория США»
18.08.2026 17:31
Президент США Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social фото карты Ормузского пролива.
Фотографию, опубликованную Трампом, сопровождает подпись: «Новая территория США».
Для справки, в последние недели президент США Дональд Трамп несколько раз заявлял о намерении объявить Ормузский пролив территорией США. Вчера, отвечая журналистам в Белом доме, Трамп заявил, что объявить Ормузский пролив территорией США это «отличная идея».