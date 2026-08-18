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Государственную землю площадью 2,5 га в Гардабани передадут ГПЦ на 99 лет
18.08.2026 17:41
Правительство «Грузинской мечты» передаст Грузинской православной церкви государственную землю площадью 25 000 м² (2,5 га) в селе Марткопи, муниципалитет Гардабани, сроком на 99 лет и безвозмездно, сообщает Batumelebi.ge Это примерно 3,5 футбольного поля.
Распоряжение от 11 августа 2026 года подписано премьер-министром Иракли Кобахидзе. Земля зарегистрирована как три кадастровых участка.
Согласно данным публичного реестра, на одном из участков, расположенном на возвышенности, церковь уже построена, к ней также ведёт пешеходная дорожка с лестницей.
Национальному агентству государственного имущества поручено провести необходимые процедуры для передачи земли церкви.
«Безвозмездный узуфрукт» означает право пользоваться недвижимостью без оплаты в течение установленного срока, в данном случае 99 лет. При этом речь идёт о передаче права пользования, а не о продаже земли церкви.
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