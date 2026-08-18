Польша вводит визы для граждан Грузии, Колумбии и Венесуэлы

18.08.2026 16:57





Польша ужесточила правила въезда: гражданам Грузии, Колумбии и Венесуэлы теперь нужна виза для пересечения польской границы, сообщают польские СМИ.



Новые правила введены распоряжением министра иностранных дел Польши от 10 августа 2026 года.



При рассмотрении заявлений польские власти будут дополнительно оценивать возможные миграционные риски каждого заявителя.



Те, кто въехал в Польшу до вступления новых правил в силу, смогут оставаться на прежних условиях.



Почему Польша ввела визы



В польском МВД объясняют решение борьбой с нелегальной миграцией, нелегальной занятостью и серым рынком. По данным Министерства семьи, труда и социальной политики Польши, в 2025 году гражданам трёх стран выдали 39 092 разрешения на работу:



Колумбия — 37 337

Венесуэла — 1 277

Грузия — 478



При этом эксперты рынка труда считают, что новые правила могут создать дополнительные проблемы для польских компаний. В частности, они предупреждают о возможном увеличении сроков оформления виз и нагрузке на польские консульства.





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