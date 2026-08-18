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В Аджарии продолжаются археологические исследования и реставрация находок
18.08.2026 16:51
В 2026 году при организации Агентства охраны культурного наследия Аджарии археологические экспедиции прошли на территории Гонио-Апсарос, крепости Петра и крепости Кавиани.
Во время раскопок археологи обнаружили ряд важных артефактов, в том числе монеты, представляющие особую научную и нумизматическую ценность.
Сейчас раскопки продолжаются на территории античного могильника Пичвнари. Кроме того, археологические исследования планируется провести в селе Махвилаури, Хелвачаури.
Параллельно в реставрационной лаборатории Научно-исследовательского центра имени Шота Мамуладзе проводится консервация монет разных эпох, найденных в ходе раскопок этого года.
Такая обработка позволяет защитить артефакты от дальнейшего разрушения и подготовить их к последующим типологическим, хронологическим и нумизматическим исследованиям, а также к экспонированию.
Консервационные работы выполнил художник-реставратор Гиорги Болквадзе.
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