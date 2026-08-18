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Военнослужащие 4-й пехотной бригады вместе с членами его семьи почтили память Георгия Анцухелидзе


18.08.2026   17:18


Сегодня Национальному герою Грузии Георгию Анцухелидзе исполнилось бы 42 года. Военнослужащие 4-й пехотной бригады Сил обороны Грузии и представители Академии сержантов имени Георгия Анцухелидзе вместе с членами семьи национального героя почтили его память на братском кладбище Мухатгверди.

Боевые товарищи возложили венок на его могилу.

Военнослужащий 41-го батальона 4-й пехотной бригады, младший сержант Георгий Анцухелидзе, героически погиб в августе 2008 года во время российско-грузинской войны.

Георгий Анцухелидзе был награждён орденом Вахтанга Горгасали I степени, ведомственной медалью «За самоотверженность ради Родины», а также ему было присвоено звание Национального героя Грузии.

Информацию распространяет министерство обороны Грузии.


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