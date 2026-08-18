СМИ: компания Solidus ищет бензин для поставок в оккупированную Абхазию

18.08.2026 17:34





Компания Solidus, поставляющая бензин в оккупированную Абхазию, ведет переговоры о закупке топлива с грузинскими поставщиками. «Переговоры продолжаются», — сообщил Радио Свобода владелец компании, бизнесмен Георгий Арвеладзе.



15 августа ООО Repsol (Connect), у которого Solidus закупал бензин, заявило, что больше не планирует осуществлять компании «дополнительные поставки». Как и другие компании, Connect импортирует бензин в Грузию из европейских стран.



«На местном рынке бензин достать трудно. Избытка топлива здесь тоже нет, найти его непросто», — отметил Арвеладзе.



По словам бизнесмена, к настоящему времени компания поставила в оккупированную Абхазию 680 тонн бензина. Эту цифру на брифинге 18 августа озвучил и премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



При этом Арвеладзе назвал «медвежьей услугой» распространившуюся информацию о том, будто объем поставок в Абхазию составил 3 тысячи тонн.





13 августа депутат от «Грузинской мечты» Рати Ионатамишвили написал в Facebook, что в Абхазию было отправлено 3 тысячи тонн топлива. В тот же день в Solidus пояснили, что речь шла о 300 тоннах.



«Информация в прессе о 3 тысячах тонн вызвала ажиотаж, в том числе в Гальском районе. Люди спрашивают: где эти 3 тысячи тонн? Нельзя создавать такие ложные ожидания», — подчеркнул Арвеладзе.



По словам бизнесмена, поставленное абхазским компаниям топливо было распределено между Гали, Очамчире и Ткварчели, однако для ликвидации дефицита этого оказалось недостаточно, так как бензин «разобрали мгновенно».



Сохранение острой нехватки топлива в Гальском районе подтверждают и источники грузинской службы Радио Свобода. В соцсетях часть пользователей предполагает, что в Гали осталась лишь незначительная часть бензина, завезенного через мост на реке Ингури.



«Суточное потребление в Абхазии составляет 430 тонн. Из открытых источников видно, сколько поступает из России. 680 тонн — это запас на 2-3 дня. Абхазские компании не могут закупать топливо в России, поэтому и появилось слово «альтернатива»», — отметил Георгий Арвеладзе.



По его же словам, неизвестно, сколько продлится дефицит, поэтому работа над поставками бензина может «продолжиться в ежедневном режиме».



18 августа премьер Кобахидзе заявил, что «в течение ближайших дней планируется транспортировка дополнительного объема топлива в направлении Абхазии, что позволит восполнить дефицит и полностью устранить гуманитарную проблему».



Одной из фирм в оккупированном регионе, которым поставляет топливо Solidus, является «Азид». 17 августа компания распространила заявление, в котором назвала ситуацию на топливном рынке «сложной». По их данным, объемы поставок бензина по «традиционным каналам» (то есть из России) «не покрывают текущий спрос рынка».



«В ежедневном режиме ведется работа по поиску дополнительных объемов бензина, в том числе из альтернативных источников. Весь поступающий ресурс максимально оперативно направляется на АЗС, а его распределение организуется таким образом, чтобы по возможности сократить время ожидания и уменьшить очереди», — говорилось в заявлении.



По информации компании «Азид», им удалось привлечь «дополнительных объемов бензина, в том числе из альтернативных источников». В компании утверждают, что не только не работает с прибылью, но и реализуют бензин ниже закупочной цены.



Как сообщает Радио Свобода, Solidus сотрудничает еще с двумя абхазскими компаниями — ООО «Алхан» и т. н. государственной компанией АГТК.





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