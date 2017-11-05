Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Казахстан начал экспорт продукции в Турцию по новой железной дороге БТК


05.11.2017   17:16
Первая партия грузов из Казахстана доставлена по новой железнодорожной магистрали Баку-Тбилиси-Карс (БТК) в турецкий Мерсин, сообщает BNews.kz со ссылкой на агентство «Анадолу».

Поезд доставил в Мерсин 30 контейнеров с 600 тоннами пшеницы. Расстояние от Карса до Мерсина в 1258 километров поезд преодолел за 30 часов.

Напомним, 30 октября в Баку состоялось открытие железнодорожного коридора Баку-Тбилиси-Карс. На официальную церемонию запуска дороги прибыла казахстанская делегация во главе с премьер-министром РК Бакытжаном Сагинтаевым.

Новая линия, протяженностью 826 км, соединяет Азербайджан, Грузию и Турцию. С запуском ж/д дороги Баку-Тбилиси-Карс возрастает значимость Казахстана как транспортной страны.

Мерсин расположен на юго-восточном побережье Турции (Мерсинский залив). Город является одним из важнейших портов Турции - более 23 пирсов и доков образуют территорию площадью 786 тыс кв. м с пропускной способностью более 3,8 тыс судов. Морские ворота позволяют осуществлять сообщение с более чем 100 международными портами. Эти численные показатели делают Мерсин не только важнейшим, но и крупнейшим портом страны.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Парламент обсудил пересмотренный вариант бюджета на 2018 г
Грузия ратифицировала соглашение о свободной торговле с Китаем
Осуществленная в Грузии фискальная реформа ускорила экономический рост - министр финансов
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
РПЦ играет большую роль в вопросе урегулирования ситуации в Абхазии - секретарь патриарха
Хаджимба: многие под погонами принимают наркотики
Возвращение через 24 года…
ГПЦ и РПЦ создадут рабочую группу по ситуации в оккупированной Абхазии
Возвращение к этническим корням, или политика вытеснения в Абхазии?
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Грузии дельтаплан с туристами упал в Черное море (Видео)
Азиатский банк развития может выделить Азербайджану 250 миллионов долларов
Глава Дагестана потребовал разобраться с проблемой на границе с Азербайджаном
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна