Казахстан начал экспорт продукции в Турцию по новой железной дороге БТК

05.11.2017 17:16 Первая партия грузов из Казахстана доставлена по новой железнодорожной магистрали Баку-Тбилиси-Карс (БТК) в турецкий Мерсин, сообщает BNews.kz со ссылкой на агентство «Анадолу».



Поезд доставил в Мерсин 30 контейнеров с 600 тоннами пшеницы. Расстояние от Карса до Мерсина в 1258 километров поезд преодолел за 30 часов.



Напомним, 30 октября в Баку состоялось открытие железнодорожного коридора Баку-Тбилиси-Карс. На официальную церемонию запуска дороги прибыла казахстанская делегация во главе с премьер-министром РК Бакытжаном Сагинтаевым.



Новая линия, протяженностью 826 км, соединяет Азербайджан, Грузию и Турцию. С запуском ж/д дороги Баку-Тбилиси-Карс возрастает значимость Казахстана как транспортной страны.



Мерсин расположен на юго-восточном побережье Турции (Мерсинский залив). Город является одним из важнейших портов Турции - более 23 пирсов и доков образуют территорию площадью 786 тыс кв. м с пропускной способностью более 3,8 тыс судов. Морские ворота позволяют осуществлять сообщение с более чем 100 международными портами. Эти численные показатели делают Мерсин не только важнейшим, но и крупнейшим портом страны.















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