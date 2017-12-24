Начались работы по строительству глубоководного порта Анаклии

24.12.2017 16:58 Начались работы по строительству глубоководного порта Анаклии. В церемонии начала строительства принял участие премьер-министр Грузии.



Георгий Квирикашвили назвал порт Анаклии «самым большим проектом в Грузии 21-го века, который является началом передела Грузии из транзитной страны в страну развития индустрии, производства и логистики».



«В первую очередь, порт – уникальный проект, потому что он обозначает позицию Грузии на карте шелкового пути. Этот порт, разумеется, позволит нашей стране принимать большие корабли, а следовательно, идти в ногу с растущей динамикой контейнерных и других перевозок, которая имеет место в регионе. Разумеется, этот порт откроет жителям не только данного региона, но и всей Грузии новые возможности для бизнеса и нового дела. В первую очередь, только в процессе строительства будет трудоустроено несколько тысяч человек. Что касается будущего, то сегодня даже сложно рассчитать тот эффект, который произведет этот порт на нашу экономику. Такова реальность – здесь ничего не преувеличено. Вокруг этого порта будет развиваться несколько тысяч гектаров, как производственная, складовая, логистическая и жилая зона. Это будет огромная динамика, которая появится в нашей стране и даст новые возможности для инновационной, логистической, индустриальной новой Грузии», - заявил Георгий Квирикашвили.



Напомним, что идея строительства глубоководного порта в Анаклиа и городка вокруг него принадлежит прежней власти во главе с Михеилом Саакашвили. Вокруг порта планировалось строительство города Лазика. Новая власть сначала вовсе отказалась от этого проекта, но затем вернулось к нему внеся собственные коррективы - на месте, где планировалось построить город Лазика, будет строиться город под названием Анаклиа.



Анаклиа находится у устья реки Энгури. Это то место, где можно строить глубоководный порт. Если в порте Поти глубина 8,5, в Анаклии этот показатель будет 16 метров. Грузия единственная страна в Черноморском регионе, у которой нет глубоководного порта.



Государство для реализации проекта выбрало «Консорциум развития Анаклии», в который входят грузинская TBC Holding и американская Conti International. В проекте также участвует американская SSA Marine. Инвесторы будут привлекать средства и из международных организаций. На первом этапе будет потрачено около 540 миллионов долларов, и более 1000 человек будут задействованы в строительстве.



Бизнес-план «Консорциума развития Анаклии» бизнес-план рассчитан лишь на грузы из государств Южного Кавказа, Центральной Азии и Северного Ирана. Однако, если 1% торговооборота между Китаем и Европой попадет в коридор Грузии, это принесет стране значительную прибыль и будет содействовать дальнейшему росту порта Анаклии. К 2030 году Анаклия сможет обслуживать 14 миллионов грузов в год. Для сравнения, общий товарооборот в морских терминалах Грузии составлял 17,6 миллиона.



Строительство порта должно пройти в несколько этапов. Через два года после начала строительства в Анаклии планируется принять первый корабль. Первый этап строительства должен завершиться в декабре 2020 года.



Над развитием индустриальной зоны и развитием города работает компания «Сити Девелопмент», которой руководит бывший заместитель министра экономики Кети Бочоришвили. В ближайшем будущем выявится компания, которая разработает план развития Анаклии. Планируется освоить 2000 гектаров. На первом этапе на 400 гектаров будут развиваться логистическая и индустриальная зона.



Из бюджета было потрачено 64 миллиона лари на закупку земель у населения. Кроме того, в ходе проекта, «Консорциум развития Анаклии» получит от государства кредит в размере 100 миллионов лари. Этот проект является своеобразным подтверждением поддержки. У государства есть обязательство, провести новую дорогу и железную дорогу до Анаклии, что будет сделано до завершения первого этапа строительства порта, и, предположительно, обойдется в 120 миллионов долларов.



На этом этапе строительство аэропорта в Анаклии не планируется. Аэропорт Кутаиси находится в 90 километрах от Анаклии, его могут использовать компании.















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