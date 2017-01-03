Министерство внутренних дел Грузии начало беспрецедентный проект

03.01.2017 14:43 Министерство внутренних дел начало беспрецедентный проект. В соответствии с лучшими западными стандартами создано новое структурное подразделение - Центр совместных операций - централизованный хаб технологий, который объединяет все структурные единицы МВД. «Это полиция 21-го века. Подобные центры есть лишь в нескольких развитых странах и они являются самым современным подходом в деле превенции, пресечения и выявления преступления. Но точного аналога созданного нами центра нет ни в одной стране Он уникален своей мультифункциональностью и охватывает несколько разных направлений: обеспечивает мониторинг, аналитику, единое управление силами полиции и поддержку», - заявил в беседе с изданием министр ВД Георгий Мгебришвили, по словам которого, «эта новация позволит нам быстро реагировать на преступление в реальном времени и превентировать это преступление, увеличить степень защищенности и безопасности среди населения, повысить эффективность действия полиции и качество следствия, пишет журнал «Арсенали».



Как заявляет руководство МВД, создание современного, высокотехнологического центра безопасности приведет к внедрению и развитию единой системы контроля преступления в реальном времени; фиксированию и обнаружению факта совершения или попытки преступного действия, разыскиваемых лиц и автомобилей, покинутых и подозрительных предметов; обеспечению безопасности дорожного движения; мониторингу инцидентов и мер реагирования на них и операционный анализ ежедневной деятельности полицейских подразделений; единому управлению подразделений министерства во время кризисных ситуаций и масштабных мероприятий. Благодаря высоким технологиям и работе Центра совместных операций Грузия включится в единую глобальную систему безопасности, станет важным международным союзником в борьбе с терроризмом, незаконной торговлей наркотиками и людьми. Вместе с открытием центра МВД начинает в трех городах Грузии пилотный проект полицейского дела, основанного на анализе. Этот проект должен заменить основанный на статистике подход, а полиция из силы, борющейся с последствиями преступления, превратится в силу, работающую над искоренением причин преступлений.



«Работу над проектом мы начали в марте. Такие проекты выполняются за 1-2 года. Мы хотели быть инноваторами в регионе. Мы - привлекательная страна для туризма, поэтому нужно быть минимум на два шага впереди вызовов. У центра три функции и в него входит: центр видеонаблюдения по всей стране и центр совместных операций МВД. Например, когда мы получаем из центра по управлению кризисами информацию, на локальном уровне у нас собираются эксперты вокруг соответствующего технического оснащения и все полицейские подразделения управляются отсюда. Кроме этого, виртуально тут собрана вся наша база данных и информация, которая доступна в электронном виде. Каждое наше подразделение может оперативно обмениваться информацией. Мы уже работаем над тем, чтобы действовала закрытая связь, когда они смогут получить мультимедийную связь. Например, оператор, который следит за Дидубе-Чугуретским районом и видит, кто передвигается на этой территории. На карте виден экипаж патрульной полиции и группы обхода криминальной полиции, а также лэйер-камеры. Когда у нас будет полноценный аналитический софт, мы сможем обрабатывать все в гораздо более мелких деталях», - заявил в беседе с корреспондентом издания заместитель министра внутренних дел Шалва Хуцишвили.



«По всему Тбилиси работает около 800 таких камер и у этой инновации много привилегий. Камеры фиксируют номер подозрительной машины и в онлайн-режиме при помощи прямого доступа контролируют не только дорожные правила, но и все данные. Это касается как автомобиля, так и его владельца. В онлайн-режиме устанавливается его личность, находится ли он в розыске и т.д... Т.е. прямой доступ контролирует не только соблюдение дорожных правил, но и другие важные данные. Когда «умные камеры» видят, что что-то происходит, или получают сообщение из 112, камера фиксирует, кто находится ближе всего к этому месту и начинается моментальное реагирование - оператор изучает окрестности, ставит на контроль подозрительную машину и сообщает информацию соответствующим органам. Вместе с тем, камеры фиксируют и лицо. Например, на видео можно посмотреть, как выглядел подозреваемый. Главный плюс Центра совместных операций в том, что оператор видит как криминальную, так и патрульную полицию и может связаться с ближайшей обходной группой. В случае задержания лица его данные проверяются очень быстро», - заключает издание.

















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