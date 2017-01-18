Грузинская армия может остаться без авиации

18.01.2017 13:50 Ряды Военно-воздушных сил Грузии покидают летчики и техники, часть из них оказалась в списке сокращенных сотрудников Министерства обороны. Авиационная база закрыта для СМИ, не известна также судьба самолетов и вертолетов, которые есть в грузинской армии.



Судьбу нескольких штурмовиков типа "Су-25", вертолетов "Ирокез" и "Ми-24" Генштаб, вероятно, решит после получения документа стратегического обзора.



Информация о возможной консервации или продаже военных самолетов распространилась после того, как оборонное ведомство сделало немало заявлений о реформе воздушных сил.



В парламенте следят за процессами в военной авиации. "Национальное движение" категорически против того, чтобы оставить грузинскую армию без военной авиации.



На данное время у вооруженных сил Грузии есть более чем 10 штурмовиков "Су-25" разных модификаций. Если Минобороны откажется от военных самолетов из-за дороговизны их содержания, армия останется без самых дальнодействующих средств, существующих в ее вооружении.

















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