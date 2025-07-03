Экс-посол Грузии в Германии покинул партию Гахария, не согласившись с участием в выборах

03.07.2025 14:35





Бывший посол Грузии в Германии Элгуджа Хокришвили объявил об уходе из партии бывшего премьер-министра Георгия Гахария «За Грузию». Причиной, по его словам, стало решение партии принять участие в запланированных на октябрь муниципальных выборах.



«Я участвовал в выборах 2024 года по списку партии «За Грузию». Однако с началом обсуждения участия в муниципальных выборах наши политические пути разошлись. У нас сформировались принципиально разные подходы», – написал Хокришвили в соцсети.



Он подчеркнул, что категорически против участия какой-либо оппозиционной партии в этих выборах. По мнению дипломата, участие в избирательном процессе не приведёт к реальным политическим результатам, а лишь будет способствовать «нормализации режима».



«Единственный путь к изоляции подобного режима – это активный бойкот, расширение гражданского протеста, внутреннее и внешнее давление, уличная мобилизация, международные санкции и политическая делегитимация. В стране политические репрессии уже перешли в массовую фазу: аресты оппозиционных лидеров, террор против СМИ и преследование гражданских активистов стали аналогом российского порядка. Российское влияние в Грузии больше не скрыто — оно проявляется в законах, репрессиях, пропаганде и полном крахе международной политики. В этих условиях никто не имеет права оставаться в зоне комфорта. Россию геополитически затягивает Грузию, значительная часть политической оппозиции уже находится в тюрьмах. Это – борьба за свободу, независимость и европейский выбор. В такой борьбе нейтралитет – это уже позиция. Пока система не рухнет, ни одно политическое действие, включая участие в псевдовыборах, не имеет смысла. Борьба – до конца, внутри страны и за её пределами. Кто чем может – внутри или снаружи – все должны продолжать эту борьбу до падения режима», – написал он.



Элгуджа Хокришвили в 2014-2015 годах был членом Кабинета министров Грузии, занимал должность министра регионального развития и инфраструктуры, затем пост министра охраны окружающей среды и природных ресурсов.



Ранее правящая партия «Грузинская мечта» проголосовала за лишение 12 депутатов от партии Гахария парламентских мандатов. Впоследствии СМИ сообщили, что ЦИК удовлетворил обращение партии «За Грузию» об исключении из партийного списка восьми её членов, включая Хокришвили (он был 17-м номером в списке).



В партии заявили, что перестановки в списке связаны с подготовкой к муниципальным выборам.



«С самого начала мы заявляли, что готовимся к муниципальным выборам. Соответственно, перестановки в партийном списке связаны именно с этим процессом. Часть кандидатов будет выдвинута в Тбилиси, часть – в Кутаиси и других городах», – говорится в заявлении партии.



Напомним, что восемь оппозиционных партий заявили, что бойкотируют муниципальные выборы. По предварительной информации, в них могут принять участие партии «За Грузию», «Гирчи» (Яго Хвичия) и «Лело».





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